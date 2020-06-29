Прокуратура обнаружила отсутствие тротуаров на двух улицах в Нестерове

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:21:51+03:00

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В Нестерове прокуратура через суд требует от местной администрации отремонтировать дороги и оборудовать тротуары. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД и прокуратуры установили, что на улицах Советской, Январской и улице Вернидуба в п. Первомайское есть дефекты и загрязнения покрытия проезжей части дороги, а также повреждения бортового камня. Кроме того, на участках дорог с двусторонней застройкой отсутствует тротуар.

«Все это создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан. Кроме того, отсутствие тротуаров нарушает права граждан на личную безопасность, а также на безопасность дорожного движения», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В результате прокурор обратился в суд и потребовал от администрации устранить дефекты и загрязнения дорожного покрытия, а также оборудовать тротуар вдоль проезжей части на ул. Январской в г. Нестерове от дома № 1 до дома № 18 и на всем протяжении ул. Вернидуба в пос. Первомайское.

ИСТОЧНИК KP.RU