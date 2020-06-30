В Калининграде ночью сгорело два автомобиля

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на вторник, 30 июня, в Калининграде сгорело два автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В 00.28 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Горького. В автомобиле выгорел салон. Спустя час поступило сообщение о пожаре в переулке Рассветном в. В машине частично сгорел моторный отсек и частично выгорел салон.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU