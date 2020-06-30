В Калининграде выявили 10 новых случаев коронавируса
Всего в области выявлено 2 446 случаев заражения.
.Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
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В Калининградской области за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в области выявлено 2 446 случаев заражения.
За последние сутки в России выявлено 6 693 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в стране нарастающим итогом выявлено 647 849 заболевших.
Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 9 320 человек
ИСТОЧНИК KP.RU