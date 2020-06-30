В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:59:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 июня, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 18.00 отключат от электричества дома по ул. К. Назаровой 51-73, ул. М-ра Козенкова 21-25, ул. Д. Донского 23, 27 (детская областная больница), ул. Коломенская 18-28, 23, 23а, пр-кт Мира 93-95, 128-130, ул. К. Маркса 85-95, пер. Энгельса 1-3. До 16.00 света не будет на Советском пр-кте 290.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат в домах ул. Косм. Леонова 10, 12-12а, пер. Зоологический 1-9, 6-12.

С 9.30 до 14.00 воды не будет на ул. Рокоссовского 9-15, ул. Баженова 13а и ул. Л. Иванихиной 16 (ЦТП).

С 10.00 до 16.00 отключат воду в дома по ул. Белинского 27а, ул. Красносельская 24а, 24б, 24в, ул. Воздушная 30-64, 39а, 39-49, 43а, 43б, 45а, 56а, 58а, 60а;

На ул. Л. Шевцовой 53, ул. О. Кошевого 36-48, 60-76, ул. Интернациональная 59-71 воды не будет с 9.30 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU