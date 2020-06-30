2020-06-30T11:13:18+03:00
Общество

Музей Мирового океана из-за коронавируса потерял 30 млн рублей

Эти деньги были нужны на ремонт «Витязя» и плавучего маяка Ирбенский
Светлана БАРОН
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..Фото: Александр Подгорчук
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За три с половиной месяца пандемии калининградский Музей Мирового океана потерял 230 тысяч посетителей и 30 миллионов рублей. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказала директор ММО Светлана Сивкова.

- Эти деньги были нужны на ремонт «Витязя» и плавучего маяка Ирбенский, а также для Янтарной мануфактуры. Ирбенский мы сейчас не можем отремонтировать из-за потерь. Это программа приграничного сотрудничества, и необходимо долевое участие. Надеемся, что программа будет продлена на 2022 год. Как будем выкручиваться, не знаю. Как федеральное учреждение, мы не можем получить безвозвратный кредит. Нам дали небольшие деньги для выплат зарплаты сотрудникам. В течение недели пошли первые посетители, но их в четыре раза меньше, чем за ту же неделю в прошлом году, - рассказала Сивкова.

Об открытии музеев: Посетителей в 4 раза меньше, чем за ту же неделю в прошлом году. Люди боятся

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Несмотря на финансовые потери, цены в ММО поднимать не планируют. Вместо этого расширили предложение для туристов — от экскурсионных прогулок по набережной в Калининграде до экскурсии по берегам Самбии в Светлогорске. «Витязь» работает теперь до до 21 часа и на палубе можно посмотреть фильм. Кстати, почти на всех объектах часы работы увеличены.

Подробности о работе музеев в Калининграде после пандемии читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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