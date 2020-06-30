В Полесском районе «Ровер» опрокинулся в кювет, водитель травмирован
Авария произошла на 6-м километре автодороги «Дальнее-Залесье-Зеленово»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Полесском районе в понедельник вечером произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 6-м километре автодороги «Дальнее-Залесье-Зеленово». Водитель «Ровера» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автомобиль опрокинулся в придорожный кювет.
В результате ДТП 51-летний водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU