В Полесском районе «Ровер» опрокинулся в кювет, водитель травмирован

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:17:32+03:00

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В Полесском районе в понедельник вечером произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 6-м километре автодороги «Дальнее-Залесье-Зеленово». Водитель «Ровера» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автомобиль опрокинулся в придорожный кювет.

В результате ДТП 51-летний водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU