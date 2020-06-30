На «Планете Океан» в ММО начали монтаж стеклянной «волны»

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:21:13+03:00

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На экспозиционном корпусе «Планета Океан» начался монтаж «волны» - большой стеклянной конструкции, которая будет нависать над яхтенной гаванью. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказала директор ММО Светлана Сивкова.

- Конструкция сейчас пока металлическая, но будет стеклянная. К 15 июля мы вновь откроем всю набережную, до этого времени надо закрепить «волну». А к сентябрю откроем большую часть территории. Там же несколько замечательных образовательных площадок, которые уже сформированы, но мы не можем ими похвастаться! Детская площадка «Архимед», метеоплощадка «Галилей», астрономическая площадка «Коперник». Все есть, мы все сделали. Ждем, когда на территории можно все установить и показать, - рассказала Сивкова.

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По словам директора, в ММО довольны новым подрядчиком. Кроме того, вокруг музея потихоньку приводят в порядок фасады домов советской постройки. «Благодарность городу и области за то, что начали приводить в порядок здания. Пообещали, что в следующем году все дома приведут в порядок. Теперь можно будет фотографировать Планету на красивом фоне», - говорит Сивкова.

Подробности о работе музеев в Калининграде после пандемии читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU