В Калининграде коронавирус выявили у годовалого ребенка и 16-летней школьницы
За сутки в Калининградской области выявили 10 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего в регионе по данным на 30 июня зарегистрировано 2446 случаев заболевания.
Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции четыре выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.
«Шестеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у пятерых из них диагностирована пневмония», - рассказали в оперштабе.
Среди заболевших годовалый ребёнок с диагностированной пневмонией и 16-летняя школьница, заболевшая в семье, добавили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU