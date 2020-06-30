В Калининграде коронавирус выявили у годовалого ребенка и 16-летней школьницы

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:24:51+03:00

Всего в регионе по данным на 30 июня зарегистрировано 2446 случаев заболевания

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За сутки в Калининградской области выявили 10 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего в регионе по данным на 30 июня зарегистрировано 2446 случаев заболевания.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции четыре выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

«Шестеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у пятерых из них диагностирована пневмония», - рассказали в оперштабе.

Среди заболевших годовалый ребёнок с диагностированной пневмонией и 16-летняя школьница, заболевшая в семье, добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU