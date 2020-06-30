В Калининграде бывшего полицейского отправили в колонию за мошенничество
В Калининграде за мошенничество осудили бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Осенью 2019 года оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Центрального района предложил предпринимателю за 200 тысяч рублей вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проводимой доследственной проверки.
При получении денег «оборотня в погонах» задержали в собственном автомобиле.
Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU