В Калининграде бывшего полицейского отправили в колонию за мошенничество

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:33:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде за мошенничество осудили бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Осенью 2019 года оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Центрального района предложил предпринимателю за 200 тысяч рублей вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проводимой доследственной проверки.

При получении денег «оборотня в погонах» задержали в собственном автомобиле.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU