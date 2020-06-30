2020-06-30T11:33:15+03:00
Общество

В Калининграде бывшего полицейского отправили в колонию за мошенничество

Полицейский предложил предпринимателю закрыть уголовное дело за 200 тыс рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за мошенничество осудили бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Осенью 2019 года оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Центрального района предложил предпринимателю за 200 тысяч рублей вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проводимой доследственной проверки.

При получении денег «оборотня в погонах» задержали в собственном автомобиле.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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