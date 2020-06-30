В Калининграде должник брызнул предпринимателю в лицо из газового баллончика
В Калининграде должник брызнул предпринимателю в лицо из газового баллончика. Инцидент произошел на Советском проспекте, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.
В ходе проверки полицейские выяснили, что 56-летний калининградец взял деньги у 32-летнего знакомого предпринимателя и не хотел отдавать долг.
«Предприниматель заметил должника и подошёл поинтересоваться, когда тот вернёт деньги. Однако мужчина без лишних слов вытащил из кармана перцовый баллончик и брызнул в лицо своему оппоненту», - рассказали в пресс-службе полиции.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU