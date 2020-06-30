В Калининграде снесли «шедевр непонятного зодчества»

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:04:39+03:00

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В Калининграде снесли незаконно установленную палатку. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Мы тут на перекрёстке Советский - Мусоргского снесли шедевр непонятного зодчества. И пока ещё не все пользователи соцсетей успели обвинить администрацию города в борьбе с «бабушками» в угоду крупным ритейлерам, сообщаем - на этом месте появятся боле комфортабельные павильоны для тех же самых «бабушек», - заявили в мэрии города.

По данным городских властей, в новых павильонах все желающих смогут бесплатно продавать выращенный урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU