30 Июнь 2020 2020-06-30T12:27:20+03:00

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В понедельник, 29 июня, в Гвардейском районе при пожаре погибли два человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла в поселке Озерки. Во дворе одного из домов в надворной постройке в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

«Личность одного из погибших установлена. Им оказался 40-летний брат хозяина дома, который проживал в сгоревшей постройке. Мероприятия по установлению личность второго погибшего в настоящее время проводятся. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. В помещении была установлена самодельная кирпичная печь, отапливаемая дровами, которая, предположительно, и явилась очагом возгорания», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU