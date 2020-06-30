2020-06-30T12:27:20+03:00
Происшествия

В Гвардейском районе при пожаре погибли два человека

Трагедия произошла в поселке Озерки
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 июня, в Гвардейском районе при пожаре погибли два человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла в поселке Озерки. Во дворе одного из домов в надворной постройке в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

«Личность одного из погибших установлена. Им оказался 40-летний брат хозяина дома, который проживал в сгоревшей постройке. Мероприятия по установлению личность второго погибшего в настоящее время проводятся. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. В помещении была установлена самодельная кирпичная печь, отапливаемая дровами, которая, предположительно, и явилась очагом возгорания», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Славске чиновники незаконно продали два земельных участка
Калининградская «Балтика» начала тренировочные сборы
С 5 июля временно отменяется поезд Советск-Калининград
Пока не для всех: В Калининграде возобновляет работу Визовый центр Польши
В Гвардейском районе при пожаре погибли два человека
В Калининграде снесли «шедевр непонятного зодчества»
В Калининграде должник брызнул предпринимателю в лицо из газового баллончика
В Калининграде бывшего полицейского отправили в колонию за мошенничество
В Калининграде коронавирус выявили у годовалого ребенка и 16-летней школьницы
На «Планете Океан» в ММО начали монтаж стеклянной «волны»
В Полесском районе «Ровер» опрокинулся в кювет, водитель травмирован
Музей Мирового океана из-за коронавируса потерял 30 млн рублей
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
В Калининграде выявили 10 новых случаев коронавируса
В пяти городах области можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ
В Калининграде ночью сгорело два автомобиля
Четверо калининградцев лишились 460 тысяч после общения с мошенниками
Калининградец разбил автомобиль своей сожительницы, которая решила уйти от него
Житель Полесска незаконно ловил лещей в Куршском заливе
Прокуратура обнаружила отсутствие тротуаров на двух улицах в Нестерове