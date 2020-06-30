2020-06-30T13:28:26+03:00
Общество

Пока не для всех: В Калининграде возобновляет работу Визовый центр Польши

Клиентов с признаками респираторных заболеваний убедительно просят перенести дату подачи документов до полного выздоровления
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде с 6 июля возобновляет работу Польский визовый центр. Об этом сообщается на сайте центра.

Прием документов будет осуществляться строго по записи три раза в неделю – понедельник/среда/пятница с 08.00 до 16.00. Выдача документов будет осуществляться строго по записи три раза в неделю – понедельник/среда/пятница с 08.00 до 16.00.

Подать документы смогут не все - визы будут оформлять учащимся и работающим в Польше, владельцам карты поляка и водителям международных перевозок.

Для посещения Визового центра Польши с целью подачи или получения документов необходимо зарегистрироваться через систему онлайн записи.

«Обращаем Ваше внимание, что в целях обеспечения эпидемиологической безопасности настоятельно рекомендуем всем клиентам использовать средства индивидуальной защиты (медицинская маска) при посещении Визового Центра, а также приходить строго по времени и дате регистрации. Клиентов с признаками респираторных заболеваний убедительно просим перенести дату подачи документов до полного выздоровления», - говорится в сообщении Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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