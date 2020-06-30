С 5 июля временно отменяется поезд Советск-Калининград
Поезд начнет курсировать с 6 сентября
.Фото: Александр Подгорчук
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С 5 июля временно отменяется пригородный поезд № 6387 Советск - Калининград, курсирующий по воскресным дням (время отправления из Советска 18:00). Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
«С 6 сентября, по завершении летних каникул студентов, которые являются основными пассажирами этого поезда, он вновь начнет курсировать по обычному расписанию», - сообщили в пресс-службе КЖД.
Расписание остальных пригородных поездов на Советском направлении остается без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU