С 5 июля временно отменяется поезд Советск-Калининград

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:51:25+03:00

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С 5 июля временно отменяется пригородный поезд № 6387 Советск - Калининград, курсирующий по воскресным дням (время отправления из Советска 18:00). Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

«С 6 сентября, по завершении летних каникул студентов, которые являются основными пассажирами этого поезда, он вновь начнет курсировать по обычному расписанию», - сообщили в пресс-службе КЖД.

Расписание остальных пригородных поездов на Советском направлении остается без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU