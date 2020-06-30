2020-06-30T13:01:59+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» начала тренировочные сборы

Балтийцы начали сбор на учебно-тренировочной базе «Балтия» в Светлогорске
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Футболисты калининградской «Балтики» возобновили тренировки в рамках подготовки к сезону-2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Балтийцы начали сбор на учебно-тренировочной базе «Балтия» в Светлогорске, где пробудут до 9 июля. Затем наша команда переедет в Москву и начнет этап контрольных матчей в рамках подготовки к новому сезону», - сообщили в пресс-службе «Балтики».

В сборах участвуют 22 игрока, у которых действующее трудовое соглашение с ФК «Балтика». В том числе – сразу пятеро воспитанников клуба: Артем Макарчук, Владислав Лазарев, Игорь Кочурин, Ярослав Фролов и Денис Федоренко. Полузащитник Владислав Лазарев пока тренируется по индивидуальной программе. Он продолжает восстановление после полученной травмы.

На просмотре находятся вратари Иван Первой и Михаил Пономаренко, а также местный воспитанник – Евгений Бутаков, который вернулся в «Балтику» после службы в армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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