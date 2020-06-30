В Славске чиновники незаконно продали два земельных участка

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:56:48+03:00

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Прокуратура Славского района требует через суд признать незаконными договоры купли-продажи земельных участков на территории муниципалитета.

В ходе изучения уголовного дела против бывшего главы администрации прокуратура обратила внимание на странную продажу двух участков в поселке Мысовка. В 2008 году землю отдали в аренду на 10 лет. В январе 2018 года договоры аренды прекратили свое действие в связи с истечением срока. Однако в марте 2018 года бывший арендатор обратился с заявлением о выкупе земельных участков в собственность.

Глава администрации подписал постановления и договоры купли-продажи, согласно которым два земельных участка были предоставлены в собственность без проведения торгов.

«Прокурор указал, что продажа администрацией спорных земельных участков должна была проводиться посредством аукциона, поскольку без проведения торгов выкуп может осуществляться только до окончания срока действия договора аренды», - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU