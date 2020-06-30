Полицейские задержали калининградца, который расплачивался в магазинах украденными картами
В Калининграде полицейские задержали безработного, который расплачивался в магазинах похищенными банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее судимый 39-летний мужчина украл из незакрытого автомобиля смартфон и две банковские карты. Гаджет он сразу продал, а затем отправился за покупками. В общей сложности он потратил около 20 тысяч рублей.
Полицейские изучили записи с камер наблюдения, опросили очевидцев и вскоре задержали злоумышленника. На него завели уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU