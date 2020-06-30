Полицейские задержали калининградца, который расплачивался в магазинах украденными картами

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:10:04+03:00

В общей сложности он потратил около 20 тысяч рублей

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В Калининграде полицейские задержали безработного, который расплачивался в магазинах похищенными банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 39-летний мужчина украл из незакрытого автомобиля смартфон и две банковские карты. Гаджет он сразу продал, а затем отправился за покупками. В общей сложности он потратил около 20 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения, опросили очевидцев и вскоре задержали злоумышленника. На него завели уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU