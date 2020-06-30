В Калининграде осудили военнослужащего за грабеж, вымогательство и мошенничество

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:45:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осудили ефрейтора запаса, ранее проходившего военную службу в войсковой части 2659. Его признали виновным в грабеже с применением насилия, вымогательстве и покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

В августе прошлого года ефрейтор избил и отобрал у сослуживца мобильный телефон, а также вымогал деньги через подельника у находившихся в лазарете военнослужащих. Об этом стало известно командованию, было возбуждено уголовное дело. После этого ефрейтор сообщил сослуживцу, через которого вымогал деньги что за 20 тыс. рублей он готов помочь ему избежать уголовной ответственности. При получении половины от названной суммы его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил военнослужащего к двум годом лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU