2020-06-30T14:45:59+03:00
Общество

В Калининграде осудили военнослужащего за грабеж, вымогательство и мошенничество

Суд приговорил военнослужащего к двум годом лишения свободы
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде осудили ефрейтора запаса, ранее проходившего военную службу в войсковой части 2659. Его признали виновным в грабеже с применением насилия, вымогательстве и покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

В августе прошлого года ефрейтор избил и отобрал у сослуживца мобильный телефон, а также вымогал деньги через подельника у находившихся в лазарете военнослужащих. Об этом стало известно командованию, было возбуждено уголовное дело. После этого ефрейтор сообщил сослуживцу, через которого вымогал деньги что за 20 тыс. рублей он готов помочь ему избежать уголовной ответственности. При получении половины от названной суммы его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил военнослужащего к двум годом лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В июле абоненты Tele2 в Калининграде могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В регионе во время «двухмесячника тишины» у браконьеров изъяли более 7 центнеров рыбы
В Балтийске стены разрисовали граффити
Очевидцы сообщают о массовой гибели рыбы на Нижнем озере
Под Зеленоградском пытались украсть «Мерседес» с помощью эвакуатора
В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 270 тысяч калининградцев
Со 2 июля в Калининградской области продолжится прием в первые классы
Снимать можно: СК признал законной установку камер в кабинете гинеколога в Калининграде
На зарезавшего собаку калининградца завели уголовное дело
В Калининградской области сняли передачу «Поедем поедим»
В Калининграде осудили военнослужащего за грабеж, вымогательство и мошенничество
Полицейские задержали калининградца, который расплачивался в магазинах украденными картами