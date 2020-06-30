В Калининградской области сняли передачу «Поедем поедим»

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:19:01+03:00

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Съемки популярной передачи «Поедем поедим» для канала НТВ прошли в Калининградской области. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на советника гендиректора туристической компании «Мик-Авиа» Светлану Хромову.

- По заданию регионального министерства культуры и туризма целая группа наших сотрудников организовала телевизионщикам выезды и встречи. Они сняли два сразу проекта, им очень понравилась наша территория с нашими возможностями и климатом, перепадами от дождя и грома к яркому солнцу. Была очень серьезная подготовительная работа, чтобы результатом стала красивая картинка, - рассказала Хромова.

По ее словам съемки длились шесть дней.

Съемочная группа побывала в зоопарке, Зеленоградске, на пляже в Янтарном, на озере Виштынец, в замке Шаакен. В передаче покажут, как готовить спаржу и варить сыр.

Премьера программы состоится в сентябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU