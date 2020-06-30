На зарезавшего собаку калининградца завели уголовное дело

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:24:11+03:00

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На жителя Зеленоградского района завели уголовное дело за убийство бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Лесном. Там местный житель зарезал собаку на глазах у детей.

«Несовершеннолетние поспешили к родителям и рассказали о данном факте. Впоследствии один из местных жителей нашел раненую собаку и отвез в ветеринарную клинику. Однако от полученных телесных повреждений собака скончалась», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские опросили детей, установили приметы подозреваемого. Вскоре личность злоумышленника была установлена, и он был задержан. На него завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU