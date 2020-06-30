2020-06-30T15:52:47+03:00
Общество

Снимать можно: СК признал законной установку камер в кабинете гинеколога в Калининграде

Скандал разгорелся в феврале нынешнего года
Николай Литвинов
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Областной Следственный комитет объявил об итогах проверки нашумевшего случая. Напомним, в скандал разгорелся в феврале, после того, как калининградка Екатерина Серебренникова рассказала о посещении гинеколога в женскую консультацию Калининграда на улице Пионерской. Девушка обратила внимание, что прямо над кушеткой висит видеокамера.

Как сообщает klops.ru, региональный СК в действиях должностных лиц медучреждения состава преступления не нашел.

- Установлено, что система видеонаблюдения в медучреждении действует по всем нормам российского закона "Об охране жизни и здоровья граждан", - сообщили в ведомстве. -. Видеозапись производится для обеспечения прав пациентов на получение медпомощи надлежащего объёма и качества. Доступа к записям у посторонних лиц нет.

В СК отметили, что запрограммировано ограничение видеоизображения, закрывающее зону, в которой осматривают пациентов, а изменение угла обзора камеры невозможно.

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Роддом № 4 Калининграда снова в эпицентре скандала. Еще не завершены следственные действия по делу врачей, которых обвиняют в умышленном убийстве новорожденного и превышении служебных полномочий, как началась новая проверка. На этот раз пациентка не согласилась проходить осмотры у гинеколога под бдительным «оком» видеокамеры. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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