Со 2 июля в Калининградской области продолжится прием в первые классы

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:56:23+03:00

Прием будет вестись до момента заполнения свободных мест

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Прием в первый класс для тех, кто хочет отдать свое чадо не в "приписанную" школу, должен был начаться с 1 июня, но поскольку среда объявлена выходным днем из-за голосования за поправки в Конституцию, старт решили перенести.

Как сообщили в министерстве образования Калининградской области, запись на портале Госуслуг откроется в четверг, 2 июля, с 10.00.

Документы, необходимые для зачисления ребенка в первый класс:

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;

- оригинал и копия документов, подтверждающие факт регистрации ребенка по месту жительства или другие документы, содержащие информацию о регистрации ребенка;

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей.

- Вся необходимая информация, в том числе и о наличии свободных мест, опубликована на сайтах общеобразовательных организаций региона. Дополнительную информацию можно получить в муниципальных органах управления образованием, - отметили в минобре.

За дополнительной информацией можно также обратиться по телефонам «горячей линии» в муниципальных органах управления образованием или министерства образования Калининградской области по телефону: 8 (4012) 59-29-68.

Прием будет вестись до момента заполнения свободных мест и завершится не позднее 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU