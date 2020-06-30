Со 2 июля в Калининградской области продолжится прием в первые классы
Прием в первый класс для тех, кто хочет отдать свое чадо не в "приписанную" школу, должен был начаться с 1 июня, но поскольку среда объявлена выходным днем из-за голосования за поправки в Конституцию, старт решили перенести.
Как сообщили в министерстве образования Калининградской области, запись на портале Госуслуг откроется в четверг, 2 июля, с 10.00.
Документы, необходимые для зачисления ребенка в первый класс:
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и копия документов, подтверждающие факт регистрации ребенка по месту жительства или другие документы, содержащие информацию о регистрации ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей.
- Вся необходимая информация, в том числе и о наличии свободных мест, опубликована на сайтах общеобразовательных организаций региона. Дополнительную информацию можно получить в муниципальных органах управления образованием, - отметили в минобре.
За дополнительной информацией можно также обратиться по телефонам «горячей линии» в муниципальных органах управления образованием или министерства образования Калининградской области по телефону: 8 (4012) 59-29-68.
Прием будет вестись до момента заполнения свободных мест и завершится не позднее 5 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU