В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 270 тысяч калининградцев

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:11:44+03:00

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В общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по состоянию на 29 июня включительно приняли участие 275 273 жителя Калининградской области. Об этом сообщает ЦИК РФ. В целом по России свое отношения к поправкам уже высказали более 40 млн человек.

В среду, 1 июля – последний день общероссийского голосования. Все 546 участков для голосования в Калининградской области будут работать с 8.00 до 20.00.

В области ежедневно работает горячая линия по обращениям, связанным с проведением общероссийского голосования. Номер горячей линии – (4012) 582-100.

«Участники голосования могут обратиться по данному номеру в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов, выходные и праздничные – с 10:00 до 16:00 часов. В день общероссийского голосования 1 июля 2020 года - с 08:00 до 20:00 часов», - сообщили «Комсомолке» в областной избирательной комиссии. Также продолжает свою работу информационно-справочный центр ЦИК России по телефону 8 800 200 00 20.

ИСТОЧНИК KP.RU