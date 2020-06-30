Под Зеленоградском пытались украсть «Мерседес» с помощью эвакуатора

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:38:12+03:00

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В воскресенье, 28 июня, житель поселка Прохладное под Зеленоградском увидел, как его «Мерседес» пытаются загрузить на эвакуатор. Мужчина сразу же позвонил в полицию.

Прибывшие на место полицейские обнаружили эвакуатор, на платформе которого находился автомобиль и задержали водителя и его приятеля.

«Документы на погруженный автомобиль мужчины предоставить не смогли. В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить машину с целью сдать её на запчасти. Выбрав понравившуюся модель, он позвонил в службу эвакуации и сообщил о якобы сломавшемся автомобиле», - сообщили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Попытка кражи».

ИСТОЧНИК KP.RU