2020-06-30T16:38:12+03:00
Общество

Под Зеленоградском пытались украсть «Мерседес» с помощью эвакуатора

Инцидент произошел в поселке Прохладное
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье, 28 июня, житель поселка Прохладное под Зеленоградском увидел, как его «Мерседес» пытаются загрузить на эвакуатор. Мужчина сразу же позвонил в полицию.

Прибывшие на место полицейские обнаружили эвакуатор, на платформе которого находился автомобиль и задержали водителя и его приятеля.

«Документы на погруженный автомобиль мужчины предоставить не смогли. В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить машину с целью сдать её на запчасти. Выбрав понравившуюся модель, он позвонил в службу эвакуации и сообщил о якобы сломавшемся автомобиле», - сообщили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Попытка кражи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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