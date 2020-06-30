Очевидцы сообщают о массовой гибели рыбы на Нижнем озере
По словам рыбаков берег усыпан дохлыми рыбешками
.Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING
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В Калининграде на Нижнем озере зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом сообщают очевидцы в группе «Рыбалка в Калининграде - Königfishing» в «ВКонтакте».
«Сегодня был свидетелем ужасной картины. На Нижнем озере массово дохнет рыба», - написал один из участников сообщества.
По словам очевидца, от памятника Нормандия Неман и до моста «весь берег усыпан дохлыми ребешками».
Возможно, причиной гибели рыбы стал замор, вызванный низким содержанием кислорода в воде и «цветением» водорослей.
ИСТОЧНИК KP.RU