2020-06-30T17:15:41+03:00
Общество

Очевидцы сообщают о массовой гибели рыбы на Нижнем озере

По словам рыбаков берег усыпан дохлыми рыбешками
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING
Изменить размер текста:

В Калининграде на Нижнем озере зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом сообщают очевидцы в группе «Рыбалка в Калининграде - Königfishing» в «ВКонтакте».

«Сегодня был свидетелем ужасной картины. На Нижнем озере массово дохнет рыба», - написал один из участников сообщества.

По словам очевидца, от памятника Нормандия Неман и до моста «весь берег усыпан дохлыми ребешками».

Возможно, причиной гибели рыбы стал замор, вызванный низким содержанием кислорода в воде и «цветением» водорослей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В июле абоненты Tele2 в Калининграде могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В регионе во время «двухмесячника тишины» у браконьеров изъяли более 7 центнеров рыбы
В Балтийске стены разрисовали граффити
Очевидцы сообщают о массовой гибели рыбы на Нижнем озере
Под Зеленоградском пытались украсть «Мерседес» с помощью эвакуатора
В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 270 тысяч калининградцев
Со 2 июля в Калининградской области продолжится прием в первые классы
Снимать можно: СК признал законной установку камер в кабинете гинеколога в Калининграде
На зарезавшего собаку калининградца завели уголовное дело
В Калининградской области сняли передачу «Поедем поедим»
В Калининграде осудили военнослужащего за грабеж, вымогательство и мошенничество
Полицейские задержали калининградца, который расплачивался в магазинах украденными картами