2020-06-30T17:30:12+03:00
Общество

В регионе во время «двухмесячника тишины» у браконьеров изъяли более 7 центнеров рыбы

Всего было выявлено 643 административных правонарушений
Виктор Сергеев
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..Фото: "КП" Архив
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В Калининградской области на водоемах с 20 апреля по 20 июня проводился «двухмесячник тишины». За это время было выявлено 643 административных правонарушений, сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

«У браконьеров изъято 235 сетей и 960 крючковых орудий лова, а также 741 кг незаконно добытой рыбы, арестовано 37 транспортных средств. По переданным в органы полиции административным материалам с признаками преступления, предусмотренного статьей «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», возбуждено 18 уголовных дел», - сообщили в управлении.

Также было проведено пять рейдов, в ходе которых семь предпринимателей были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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