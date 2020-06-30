В июле абоненты Tele2 в Калининграде могут купить смартфоны Huawei со скидкой

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:44:32+03:00

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Акция в розничной сети Tele2 будет проходить до 31 июля включительно. Предложение действует на модели Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei Y8P, Huawei Y6P и Huawei Y5P. Чтобы получить скидку 30%, необходимо приобрести в одном чеке 4G-смартфон, программу страхования «Комплексная защита» и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на три месяца). На другие модели Huawei при тех же условиях акции действует скидка 20%.

Максимальную скидку можно получить при покупке двух смартфонов Huawei (кроме вышеуказанных моделей) в одном чеке. В этом случае устройство меньшей стоимости будет стоить на 50% дешевле. Предложение также действует при условии приобретения дополнительного продукта для защиты более дорогого смартфона и двух SIM-карт с тарифами «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на три месяца). Количество акционных смартфонов ограниченно, наличие необходимо уточнять в магазинах Tele2.

- В наших салонах представлена широкая линейка самых разных телефонов, которые проходят тщательный отбор, чтобы гарантировать клиентам качество и надежность товаров по выгодной цене, - подчеркивает директор Tele2 Ретейл Денис Голещихин.

ИСТОЧНИК KP.RU