2020-06-30T20:11:33+03:00
Общество

На острове в Калининграде начали бетонировать фундамент здания филиала Третьяковской галереи

Бетон будет набирать прочность в течение 28 дней
Николай Литвинов
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Как сообщает пресс-служба областного правительства, уже уложен в участок фундаментной плиты площадью 1 000 кв.м. Бетон будет набирать прочность в течение 28 дней. После этого начнется устройство вертикальных конструкций каркаса здания. В оставшиеся участки фундаментной плиты музейного комплекса, расположенного на Западной площадке, бетон будет уложен в ближайшее время.

Параллельно на Восточной площадке строительства завершены монолитные работы во всех шести зданиях учебных корпусов и общежитий. Осуществляются кладка внутренних и внешних стен, перегородок, отделочные работы, устройство кровли. В скором времени здесь должны открыться учебные корпуса Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории Чайковского с концертными залами и интернатами, общежитие для студентов и общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном. Для артистов и преподавателей строится 5 многоэтажных жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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