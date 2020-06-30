2020-06-30T21:34:16+03:00
Общество

В Калининграде задержали вандала, осквернившего Вечный огонь

Поймать мужчину удалось с помощью камер «Безопасного города»
Николай Литвинов
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Операторы системы «Безопасный город» обратили внимание на подозрительное поведение неизвестного мужчины возле мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам. Он перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку Вечного огня. Затушить сам огонь ему не удалось. Информацию оперативно передали в полицию, после чего на место прибыл наряд патрульно-постовой службы и нарушитель бл задержан на месте преступления.

«На территории парка Победы установлено 19 камер наружного наблюдения. Операторы круглосуточно наблюдают за обстановкой и передают сотрудникам полиции информацию обо всех ситуациях, вызывающих подозрение», - рассказал директор госучреждения «Безопасный город» Алексей Игнатенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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