В Калининграде открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию России

1 Июль 2020 2020-06-30T22:53:53+03:00

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Сегодня, 1 июля, – последний день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Все 546 участков для голосования в Калининградской области открыты с 8.00 до 20.00.

В области ежедневно работает горячая линия по обращениям, связанным с проведением общероссийского голосования. Номер горячей линии – (4012) 582-100.

- Участники голосования могут обратиться по данному номеру сегодня с 08:00 до 20:00 часов», - сообщили «Комсомолке» в областной избирательной комиссии.

Также продолжает свою работу информационно-справочный центр ЦИК России по телефону 8 800 200 00 20.

По состоянию на 29 июня включительно, в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 275 273 жителя Калининградской области. Об этом сообщает ЦИК РФ. В целом по России свое отношения к поправкам уже высказали более 40 млн человек.

Ранее эксперты прогнозировали, что за изменения в Конституции проголосуют 60-70% избирателей. И по мнению руководителя филиала Фонда развития гражданского общества в Калининграде Елены Воловой, наш регион покажет среднероссийский результат.

- Уверена, что каждый должен принять участие и высказать свое личное мнение по предлагаемым изменениям, - сказала Елена Волова. - Не важно, «за» вы или «против», но прийти и зафиксировать это необходимо, нужно принять участие в формировании основного документа нашей страны. Что касается прогноза, считаю, что по итогам наш регион будет находится в рамках средних федеральных цифр.

ИСТОЧНИК KP.RU