В Краснознаменске ночью сгорел пятисотый "Мерседес"

1 Июль 2020 2020-07-01T10:20:15+03:00

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Автомобили в нашей области горят практически каждые сутки, вот и на этот раз не обошлось без пожара. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, на улице Советской в Краснознаменске сгорел "Мерседес 500".

Всего пожарным пришлось выезжать за сутки семь раз. В основном горели строительные и бытовые отходы, но не только. В поселке Владимирово Багратионовского городского округа сгорел пластиковый вагончик.

ИСТОЧНИК KP.RU