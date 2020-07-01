2020-07-01T10:59:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса

При этом 30 человек выписались из больницы
Кирилл Алексеев
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..Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 9 новых случаев заражени коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

При это выздоровело и выписано из больницы 30 человек.

Таким образом, в нашем регионе с момента начала пандемии выявлено 2455 случая заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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