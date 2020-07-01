В Калининграде заразился коронавирусом еще один ребенок, посещавший детский сад

1 Июль 2020 2020-07-01T11:21:59+03:00

Это уже второй случай в регионе

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Среди заболевших COVID-19 за последние сутки - сразу четыре ребенка в возрасте до 14 лет.

- Один случай коронавируса выявлен по результатам активного обследования воспитанников группы детского сада в условиях изоляции на дому - группа закрыта на карантин. Это второй случай в дежурной группе детского сада 20, - сообщили подробности в оперативном штабе.

Еще три случая заражения детей школьного возраста также были выявлены активно при обследовании по контакту с заболевшими родственниками.

Всего с начала эпидемической ситуации выявлено 124 заболевших (инфицированных) ребенка в возрасте до 14 лет. Это 5% от общего числа зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU