Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Калининградской области превысила 45%
Председатель Калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская обнародовала данные по явке на голосовании за поправки в Конституцию России.
По ее данным, на 12:00 местного времени проголосовали 45,43% избирателей.
- В абсолютных цифрах отдали свой голос 372 272 жителя Калининградской области, - уточнила Инесса Винярская.
В целом по стране, по данным Центризбиркома, явка на данным момент превысила 60%. При этом за принятие поправок отдали свой голос 72,9% россиян. В настоящее время обработано около одного процента бюллетеней.
Напомним, избирательные участки будут открыты до 20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU