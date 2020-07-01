Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Калининградской области превысила 45%

1 Июль 2020 2020-07-01T15:43:55+03:00

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Председатель Калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская обнародовала данные по явке на голосовании за поправки в Конституцию России.

По ее данным, на 12:00 местного времени проголосовали 45,43% избирателей.

- В абсолютных цифрах отдали свой голос 372 272 жителя Калининградской области, - уточнила Инесса Винярская.

В целом по стране, по данным Центризбиркома, явка на данным момент превысила 60%. При этом за принятие поправок отдали свой голос 72,9% россиян. В настоящее время обработано около одного процента бюллетеней.

Напомним, избирательные участки будут открыты до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU