Под Калининградом мусоровоз сбил на тротуаре велосипедиста

1 Июль 2020 2020-07-01T16:56:47+03:00

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ДТП произошло накануне в поселке Большое Исаково Гурьевского городского округа.

- В 9 часов 30 минут 40-летний водитель грузовика «Скания» при въезде на придомовую территорию дома 2 «Б» по улице Октябрьской в поселке Большое Исаково, совершая поворот направо, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на велосипедиста, движущегося по тротуару в прямом направлении, - сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области.

В результате ДТП 47-летний велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU