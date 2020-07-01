Под Калининградом мусоровоз сбил на тротуаре велосипедиста
47-летний велосипедист получил травмы
.Фото: УГИБДД Калининградской области
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ДТП произошло накануне в поселке Большое Исаково Гурьевского городского округа.
- В 9 часов 30 минут 40-летний водитель грузовика «Скания» при въезде на придомовую территорию дома 2 «Б» по улице Октябрьской в поселке Большое Исаково, совершая поворот направо, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на велосипедиста, движущегося по тротуару в прямом направлении, - сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области.
В результате ДТП 47-летний велосипедист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU