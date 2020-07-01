2020-07-01T17:38:21+03:00
Общество

В Калининграде под Эстакадным мостом установят защитную сетку

Начальная цена контракта - 2,6 млн рублей
Кирилл Алексеев
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Муниципальное учреждение Калининграда "Городское и дорожное строительство и ремонт" объявило аукцион на проведение работ по установке защитной сетки на тросовых растяжках на Эстакадном мосту по Ленинскому проспекту.

Начальная цена контракта - 2,6 млн рублей. Окончание аукциона - 15 июля. Данные об этом содержатся на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Предполагается, что во время ремонта моста сетка защитит от падающих элементов в том числе площадку для уличного баскетбола, расположенную под мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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