В Калининграде под Эстакадным мостом установят защитную сетку
Начальная цена контракта - 2,6 млн рублей
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Муниципальное учреждение Калининграда "Городское и дорожное строительство и ремонт" объявило аукцион на проведение работ по установке защитной сетки на тросовых растяжках на Эстакадном мосту по Ленинскому проспекту.
Начальная цена контракта - 2,6 млн рублей. Окончание аукциона - 15 июля. Данные об этом содержатся на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Предполагается, что во время ремонта моста сетка защитит от падающих элементов в том числе площадку для уличного баскетбола, расположенную под мостом.
ИСТОЧНИК KP.RU