Как изменились правила дорожного движения в Польше с 1 июля

1 Июль 2020 2020-07-01T18:23:00+03:00

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С 1 июля в Польше вступили в силу поправки в Дорожный кодекс. Причем изменились правила дорожного движения в сторону ужесточения.

Так, по информации Польского радио, в правила внесены следующие важные новшества.

- Максимальная скорость в населенных пунктах теперь не должна превышать 50 километров в час.

- За превышение скорости на 50 километров в час будут изыматься права, при этом не важно, где фиксируется нарушение - в населенном пункте или на шоссе.

- В районе пешеходного перехода усиливаются обязательства для водителей. Последние обязаны снизить скорость и остановиться, если пешеход приближается к "зебре". Пешеходам в свою очередь рекомендуется быть предельно внимательными при подходе к переходу.

Как отмечают эксперты, теперь лишиться водительских прав на дорогах Польши станет заметно легче.

Напомним, что пока Польша открыла свои границы только для стран Евросоюза. Что касается жителей Калининградской области, то в настоящее время попасть за границу могут немногие - граждане, имеющие вид на жительство в этой стране, работающие в Польше, студенты, дипломаты, водители-дальнобойщики и некоторые другие категории граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU