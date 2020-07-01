2020-07-01T18:34:01+03:00
Туризм

В Зеленоградске построят 100-метровый бассейн с подогреваемой морской водой

Это позволит продлить курортный сезон
Кирилл Алексеев
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..Фото: Газета "Волна"
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Надувной аквапарк в Янтарном - это цветочки. Ягодки должны появиться в Зеленоградске. В этом курортном городе, как сообщила местная газета "Волна", может появиться 100-метровый бассейн с подогреваемой морской водой.

Во всяком случает такое предложение прозвучало на последнем аппаратном совещании администрации Зеленоградского городского округа. И идея уже получила зеленый свет, хотя требуются еще некоторые согласования.

"Региональные власти одобрили идею возвести на Западном пляже Зеленоградска 100-метровый бассейн, стенки которого также выполняли бы берегоукрепительные функции. Бассейн позволил бы продлить купальный сезон в прибалтийском Зеленоградске. Отработать вопрос его строительства необходимо с областным предприятием «Балтберегозащита», - сообщает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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