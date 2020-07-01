Туристы призывают Алиханова не менять в исторических городах брусчатку на плитку

1 Июль 2020 2020-07-01T19:26:18+03:00

Средневековая кирха в Правдинске. Сегодня в ней православный храм святого Георгия. Фото: Instagram.com

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Под постом губернатора Антона Алиханова в Инстаграме разгорелась оживленная дискуссия. Глава области сообщил на своей странице, что скоро преобразится Правдинск - один из самых красивых городков на юге области.

"Правдинск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года с проектом благоустройства территории парка, - написал Антон Алиханов. - На территории планируется размещение площадок для стрит-фуда, обустройство городского пляжа и променада вдоль берега пруда, строительство информационного центра и разработка системы навигации по городу для туристов. В настоящий момент на объекте идет строительство променада, устройство наружного освещения, мощение дорожек. На реализацию проекта планируется направить 83 млн рублей".

Однако не все подписчики разделили радость губернатора.

"То есть старую немецкую брусчатку меняют на новомодную плитку, хозяева которой выиграли тендер? И которая уже на следующий год будет непотребного вида! А сохранять историю не стоит попробовать как это делают во всем мире?! Переложить вековую брусчатку", - написала одна из подписчиц.

К ней присоединилась другая: "Сохраните пожалуйста брусчатку! Это история!".

А вот очень выразительный комментарий Татьяны, представляющий собой взгляд туриста: "Я тоже , как-то неприятно удивлена, плитка это же временная и недолговечная "красота". Мне как туристу брусчатка и только брусчатка больше всего впечатляет. Плитка - она же во всех городах, ходишь и смотришь: там обсыпалась, там провалилась. А у брусчатки есть свой "голос", брусчатка создает ощущение истории".

"Согласна , и мне как туристу больше нравится старая немецкая брусчатка, нельзя ли ее просто переложить заново? - спрашивает еще одна туристка. - Для туристов брусчатка, особенно для тех кто побывал впервые в Калининградской области, - это особый шарм, антураж".

Губернатор реплики про брусчатку оставил без комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU