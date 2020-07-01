В Калининградской области завершилось голосование по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T21:24:44+03:00

В регионе проголосовали более 50 процентов избирателей

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В 20:00 по местному времени в Калининградской области закрылись избирательные участки - голосование по внесению поправок в Конституцию завершено по всей стране.

Явка по состоянию на 18:00 в нашем регионе составила 53,3%. Активнее всего голосовали в Янтарном, Зеленоградске и Гурьевске (более 76%). Самая низкая явка зафиксирована в Калининграде - 37-39%. Такие данные предоставляет система "Выборы".

По последним данным Центризбиркома, в целом по России обработано 25% протоколов, поправки в Конституцию поддерживают 73,24% проголосовавших, 25,8% выступают против.

ИСТОЧНИК KP.RU