В Калининграде возобновилась запись детей в первые классы

2 Июль 2020 2020-07-02T08:17:48+03:00

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Как сообщает пресс-служба правительства области, запись в первый класс стартует 2 июля в 10.00 по местному времени. Открыты телефоны горячих линий:

- Комитет по образованию города Калининграда (4012)92-40-28;

по приему заявлений и подаче заявлений с портала — Министерство образования Калининградской области (4012)59-29-68;

- по подаче заявлений с портала — Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области (4012)53-83-66 или пишите в службу поддержки портала

- по приему заявлений в первый класс школ Калининградской области — в муниципальные органы управления образованием (управления или отделы образования). Телефоны размещены на официальных сайтах муниципальных органов управления образованием или общеобразовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU