На Куршской косе пропала женщина, которая отдыхала с детьми

2 Июль 2020 2020-07-02T09:47:07+03:00

1 июля она вышла из дома и до сих ее место нахождения неизвестно

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На Куршской косе пропала 37-летняя Ольга Федченко, которая больше недели отдыхала там с двумя детьми. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», 1 июля около 14.00 женщина ушла из дома в поселке Лесной и до сих ее место нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 36-37 лет, рост 167 см, среднего телосложения, волосы светлые (были убраны в хвост). Была одета: куртка кораллового цвета, джинсы, серые кроссовки на белой подошве. Возможно нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о нахождении Ольги, звоните по телефонам поискового отряда 8 (4012) 508-038 и 89114747222, а также в полицию: 02,102,112.

ИСТОЧНИК KP.RU