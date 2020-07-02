Калининград попал в топ-5 городов, которые оставляют у туристов самые яркие впечатления
Мы обошли и Самару, и Екатеринбург
.Фото: Александр Подгорчук
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Результаты опроса пользователей социальных сетей опубликовал российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Как оказалось, у большинства россиян (36,15%) остаются самые яркие впечатления от поездок в Санкт-Петербург. На втором месте — Севастополь, у 23,85%.Туристам также запомнились путешествия в Сочи (18,46%), Казань (8,46%), Калининград (4,62%) и Самару (3,08%).
Меньше всего впечатлили гостей Екатеринбург (2,31%), Кисловодск (1,54%), Тюмень и Владивосток (0,77%).
ИСТОЧНИК KP.RU