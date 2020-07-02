В Калининграде выявлено 17 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2472 случая заболевания.
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 2472 случая заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 047 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU