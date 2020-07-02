В Калининграде выявлено 17 новых случаев коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T10:38:11+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 2472 случая заболевания.

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В Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2472 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 047 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU