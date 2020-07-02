2020-07-02T10:54:37+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

Света не будет на 22-х улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 3 июля, в Калининграде в течение дня не будет электричества на 22-х улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На два часа, с 9.00 до 11.00, без света останутся дома по ул. Адмиральская 10,13,14,15,16,19, ул. Энгельса 16,18,20-22,24,26,33,33а,, 35-35а,37,39,47,49, ул. Лесопарковая 6-8,10-16,18-24,26, 27,27б,29,29а,б,31, ул. Закавказская 19(д/сад № 74), ул. Донская 1-1а,2,3,4,8, ул. Нахимова 4,7,8,10,12,15,18,22.

С 13.30 до 18.00 запланировано отключение в домах по ул. Дзержинского 46,48-70,51,53,57, 74-94,98, ул. Яблочная 6-8.

С 9.00 до 13.00 отключат энергоснабжение домов по ул. Косм. Леонова 22,24,31, ул. Чайковского 56,58,58а, ул. Кирова 85-87, ул. Зоологическая 45,47-47а,49-51а,53, 67-71.

С 9.00 до 18.00 не будет света в домах по пер. Южному 1-7,2-6,9-15, ул. Эльблонгской 30,30 «а». Каштановая аллея 68-70,75-77,79-81, 68-70,72-88,87-93,95,103-105, ул. Чернышевского 56,56а,58-68, 67-73,75,87-93, пер. Чернышевского 3, ул. Банковская 12а,33-39, 25-31, ул. Пугачёва 9,12-14,14а,16, ул. Коммунальная 2,3,4-6,5,7-17,8-18, ул. Офицерская 1,3,4,5,6,7,8-14,9,11,13, 13а,16, пр-т Мира 86,88,90,92,94,98;

От холодной воды с 10.00 до 14.00 будут отключён дом по ул. Колхозная 8а. С 9.30 до 15.00 воду перекроют в дома по ул. Клиническая 6,8,10,12,14,14а,ул. 9 апреля 5-7, ул. Фрунзе 17а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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