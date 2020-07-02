Авиакомпания «Победа» открыла рейсы из Калининграда в Сочи
Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам
.Фото: Александр Подгорчук
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Лоукостер «Победа» начал выполнять новый регулярный рейс Калининград—Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полёты по этому маршруту будут выполняться с 1 июля дважды в неделю — по средам и субботам. Время в пути составит 3 часа 20 минут.
Кроме того, из аэропорта Калининграда самолеты «Победы» ежедневно летают в Москву и Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU