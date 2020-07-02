2 Июль 2020 2020-07-02T11:15:54+03:00

В Калининграде водителю грозит до 5 лет колонии за сбитого насмерть пешехода

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В Калининграде на водителя завели уголовное дело за сбитого насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 19 июня на улице Дадаева. 32-летний водитель «КИА» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу сзади вне пешеходного перехода. Пенсионерку доставили в реанимацию, однако медики не смогли спасти её жизнь.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU