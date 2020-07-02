В Калининграде заработала система мониторинга объектов ЖКХ

2 Июль 2020 2020-07-02T11:28:52+03:00

Система позволяет в режиме реального времени получать информацию об авариях и инцидентах на объектах

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В Калининградской области в пилотном режиме заработала система мониторинга объектов ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Система позволяет в режиме реального времени получать информацию об авариях и инцидентах на объектах во всех муниципалитетах и информировать министерство об отсутствии своевременной реакции ресурсоснабжающих организаций либо органов местного самоуправления. Также эта информация будет доступна и для Минстроя России.

«Все это позволит аккумулировать в едином ситуационном центре Минстроя России оперативные и достоверные данные о происшествиях на объектах ЖКХ, а также установить четкий порядок контроля за устранением неполадок. Поддержку центра и сбор информации со всех регионов обеспечит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», - отметил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

ИСТОЧНИК KP.RU