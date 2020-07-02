2020-07-02T11:42:17+03:00
Дом. Семья

В Калининграде собирают деньги для лечения аиста, которого сбила машина

У птицы диагностировали перелом позвоночника
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Биосфера Балтики
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Раненого аиста принесли к ветеринарной станции в Гурьевске – птицу сбила машина. Но с территории ветстанции пациент сбежал. Позже аиста обнаружили жители Гурьевска у себя на участке. Об этом сообщается в группе Института экологических, оздоровительных и образовательных технологий «Биосфера Балтики» в «ВКонтакте».

«Он довольно бодро улепетывал. Но после обследования, выяснилось, что у него компрессионный перелом позвоночника. При этом птица ходит и машет крыльями. Сейчас ему показано содержание в ограниченном пространстве, пока не срастется перелом», - говорится в сообщении.

Временно аист будет находится в стационаре Дома птиц, а потом переедет в уличный вольер.

В группе «Биосфера Балтики: реабилитация птиц и рукокрылых» указаны реквизиты, идет сбор средств для лечения аиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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