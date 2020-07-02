В Калининграде собирают деньги для лечения аиста, которого сбила машина
Раненого аиста принесли к ветеринарной станции в Гурьевске – птицу сбила машина. Но с территории ветстанции пациент сбежал. Позже аиста обнаружили жители Гурьевска у себя на участке. Об этом сообщается в группе Института экологических, оздоровительных и образовательных технологий «Биосфера Балтики» в «ВКонтакте».
«Он довольно бодро улепетывал. Но после обследования, выяснилось, что у него компрессионный перелом позвоночника. При этом птица ходит и машет крыльями. Сейчас ему показано содержание в ограниченном пространстве, пока не срастется перелом», - говорится в сообщении.
Временно аист будет находится в стационаре Дома птиц, а потом переедет в уличный вольер.
В группе «Биосфера Балтики: реабилитация птиц и рукокрылых» указаны реквизиты, идет сбор средств для лечения аиста.
ИСТОЧНИК KP.RU