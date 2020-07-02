Уличенная во взяточничестве калининградка сделала пожертвование детдому и избежала тюрьмы

2 Июль 2020 2020-07-02T11:53:01+03:00

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Жительнице Балтийска назначили судебный штраф за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В мае этого года 40-летняя женщина передала начальнику отдела полиции по Зеленоградскому району 15 тысяч рублей. Взамен она рассчитывала, что полицейский поможет ей вернуть автомобиль, который был изъят в рамках проведения до следственной проверки. Правоохранитель от взятки отказался.

«На стадии предварительного следствия обвиняемая в полном объеме признала вину в совершенном преступлении, активно способствовала установлению истины по делу. Раскаявшись в совершенном преступлении, женщина добровольно по собственной инициативе оказала материальную помощь одному из детских домов региона в сумме 35 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе СК. - На завершающей стадии расследования от нее поступило ходатайство о направлении дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа».

Следователь СК не стал возражать, поэтому женщина отделалась судебным штрафом в размере 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU